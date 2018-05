Voici une Information concernant le jeu Bayonetta 3 :Dans une interview réalisée par Source Gaming avec Atsuhi Inaba et Hideki Kamiya, de Platinum Games, Inaba a révélé quelques détails supplémentaires sur le développement du jeu Bayonetta 3. Il déclare d'abord que la bande-annonce du jeu présentée l'an dernier contenait beaucoup de messages cachés de la part de Kamiya. De plus, le développement progresse régulièrement selon lui, même si le processus de développement est légèrement différent des titres précédents. Reste à voir si l'on aura un trailer prochainement...Source : https://nintendosoup.com/bayonetta-3s-teaser-trailer-contains-lots-of-messages-development-progressing-steadily/

Who likes this ?

posted the 05/17/2018 at 07:14 PM by link49