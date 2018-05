Donc le jeu Galactic Civilization 2 est offert actuellement sur Humble Bundle !Il y a aussi possibilité de récupérer deux autres jeux en se connectant chaque jour au store, en fonction des connections journalières vous obtenez des "timbres" qui pourront vous faire récupérer:AI War: Fleet Command (3 Timbres)C'est apparemment un jeu de stratégie dans lequel vous dirigez une résistance contre les robots, l'humanité ayant déjà perdu.- 12 is Better Than 6 (5 Timbres)"12 is Better Than 6- C’est un Top-Down Shooter dynamique et hardcore avec des éléments d'infiltration, conçu dans le thème du Far West. Le jeu se déroule en 1873 - à l'apogée de l'anarchie et la violence dans toute l'Amérique du Nord."