Ça y est !!! nous avons enfin le nom de l'evenement vidéo de Nintendo a l'E3 !!!



Alors,

Ce ne sera pas un spotlight !

Ce ne sera pas un Digital Event !



Ce sera...

Ce sera ....

Ce sera ........ Nintendo Direct : édition E3 2018 !!!



J'en suis toute retournée !!!



Plus sérieusement, que veut dire d'après vous le choix d'un tel nom ?

Personnellement, je pense que tout choix de nom pour un évènement relativement attendu est mûrement réfléchi dans chaque entreprise.



J'ai pour le coup deux théories :

- La première, celle a laquelle je crois le moins mais qui ne baisserait pas trop mon niveau de hype, c'est que Nintendo ne veut plus embrouiller le public avec l'utilisation répétée de nom différents pour ces vidéo de présentation. En effet, tout le monde a appelé le «Nintendo : Nindies Showcase», le «direct indés» et ont ete énormément déçus car ça ne ressemblait finalement pas tant que ça a un direct tant au niveau de la durée que de la stratégie de mettre en avant des indés exclus mais très peu connus et qui n'etaient pas annoncés sur la console auparavant. Bref, Nintendo a peut-être décidé que toutes ses vidéos s'appelleraient désormais «direct» puisque dans l'esprit du public, toutes ses vidéos sont des directs.



- Ma seconde théorie, plus probable et moins amusante. Nintendo considère l'E3 comme un évènement sans réel importance et donc, qu'il n'y aura qu'un direct type qui obéira aux règles que Nintendo attribue a ce format...

Un petit rappel de ces règles (du moins celles que je crois avoir décelé.

- Un direct ne doit pas être trop long, il ne faut surtout pas que le public s'endort. Bref, un direct c'est au mieux 30 minutes. En revanche, le rythme des directs est quand même relativement rapide ces derniers temps et souvent il y a un nombre honorable d'annonce en peu de temps.

- Un direct ne doit pas annoncer l'existence de jeux nintendo trop longtemps avant leur sortie !! En gros, les annonces faites très longtemps a l'avance du style Bayonneta 3, Pokemon, Metroid Prime 4.... Il y a de fortes chances que cette fois, nous y avons pas le droit. Bref, attendez vous a n'avoir absolument aucune lisibilité pour 2019

- Les directs font souvent allusions a des jeux déjà annoncés et présentés. Bref, il y a de fortes chances que ça reparle d'Octopath, de Mario Tennis, Captain Toad etc.

- Les derniers directs ont accordé une place importante aux tiers et aux portages. Bref, de fortes chances de retrouver ça ici alors que le spotlight de l'année dernière tournait surtout autour des productions Nintendo.

- Les jeux sur lesquels le direct fait un focus (Smash pour le prochain) prennent assez de place dans un format vidéo relativement court.

- Il y a plusieurs annonces lors des directs mais souvent une seule est réellement mise en avant et considèrer comme étant d'envergure. Pour le direct de Mars, c'était Smash. Pour le mini de janvier, c'était Dark Soul Remaster. Je ne m'en souviens plus trop pour ceux de l'année dernière mais au Spotlight on a eu plusieurs annonces vraiment importantes : MP4, Pokemon, Yoshi. Le reste, ça reste secondaire. Bref, n'attendez vous pas a une redite du Spotlight ici!



Bref, ceci n'est que de la théorie mais si je pense que l'E3 de Nintendo sera bon, il n'aura pas pour moi un caractère exceptionnel tout simplement car Nintendo ne considère plus l'E3 comme un évènement exceptionnel. Bref, évitez d'avoir trop d'attentes



PS : En plus, vous pourrez largement vous moquez de moi si je me plantes comme ça m'arrive relativement souvent ....