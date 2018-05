Dans un tweet, le patron de Xbox a déclaré que le troisième épisode de Inside Xbox sera centré sur State of Decay 2, la manette pour les joueurs handicapés, PUBG ou encore Sea of Thieves. Ce n'est pas tout puisqu'en toute décontraction, le p'tit Philou a aussi relayé que Halo (patch X pour MCC certainement) et Gears of War répondraient aussi à l'appel pour ce live. De plus, No Man's Sky fera une apparition et détaillera peut-être sa prochaine grosse mise à jour nommée Next.



Ne ratez donc pas Inside Xbox cette nuit à partir de 00h30.