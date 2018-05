Voici une Information concernant le jeu Scalebound :Hier, certains ont remarqué que la page était réapparue sur le Xbox Store. Du coup, certains ont cru au retour du projet. Aaron Greenberg s'est expimé aujourd'hui sur le sujet :Selon lui, c'est une très vieille page cachée, plus active ou consultable sur le Xbox Store. L'équipe va faire le nécessaire...Source : https://www.true-gaming.net/home/369446/

posted the 05/17/2018 at 02:56 PM by link49