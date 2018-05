"Historiquement lié à Microsoft, le site fondé par Richard Stone s'est spécialisé dans le profiling des joueurs en regroupant le nombre de Succès débloqués."



"Retraçant l'évolution des pratiques depuis Call of Duty 2, épisode de 2005 inaugurant pour le FPS l'activation des Succès, un graphique montre par exemple que la fameuse SPA n'est que de 27% dans Call of Duty : Modern Warfare 2, qui est pourtant reconnu comme le volet hébergeant l'une des campagnes les plus marquantes de la série... seulement 17% des joueurs Xbox profilés ont vu les crédits de fin de l'histoire, tous modes de difficulté confondus."



"Depuis Black Ops 2, aucun des épisodes n'ayant depuis franchi la barre des 30% de Succès débloqués."



"Comme le rappelle l'article de True Achievements, il n'y a pourtant pas de corrélation entre popularité du solo et impact commercial. Black Ops 3, au plus bas des Succès du mode campagne, a ainsi été le jeu vidéo le plus vendu de 2015 alors que Modern Warfare 2 demeure un des épisodes les moins lucratifs de la série."



"Du côté du concurrent Battlefield, on repère également des habitudes de moins en moins portées sur la chose en solo, avec d'ailleurs un déclin spectaculaire entre Battlefield 3 (30% de taux de succès Xbox en moyenne) et le labellisé Battlefield 1 (à peine 18%)."



"Mass Effect affiche un taux de succès débloqués de 50%, mais les passionnés ayant conduit Shepard à la fin de Mass Effect 3 représentent moins de 11% des joueurs pistés sur Xbox 360. C'est même pire dans Andromeda, qui a séduit jusqu'au bout à peine 3% des possesseurs de la One profilés."