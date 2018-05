Salut à tous,Que de contenus cette semaine avec les nouvelles OST 100 % Final Fantasy (toujours en cours), les tests de Yoku's Island Express et Aragami Shadow Edition sur Xbox One, l'arrivée prochaine de Tennis World Tour et les souvenirs sur Top Spin. C'est beaucoup pour un seul homme ^^J'ai la possibilité donc de vous faire gagner (et tout de suite même), un exemplaire (review code) du très très bon Yoku's Island Express ici :Aragami nous arrive enfin sur Xbox One le 5 Juin prochain dans une Shadow Edition (avec mise à jour à la même date sur PS4/PC). Un jeu immanquable !Fight Night Champion est enfin rétrocompatible sur Xbox One ! Ce genre manque cruellement sur cette génération et nous ne saurions qu'être heureux d'avoir cela à se mettre sous la dent. Doté d'un mode carrière inoubliable, je vous propose de le voir tourner sur Xbox One.------------------------------------------------------------------------Les OST Final Fantasy (et ses piano collections/remaster) sont en cours d'arrivage sur la chaîne (actuellement à FF VIII)Délectez-vous les oreilles avec une playlist spécialement conçue !