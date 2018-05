game freak, aka le petit studio indépendant richissime derrière Pokémon. Je me permet de vous partagez 2 vidéos de Trans (again) qui se focalise sur la genèse du studio. Beaucoup d'information très intéressantesdont divers influences qui ont permis la création des Pokémon.bon visionnage .

posted the 05/17/2018 at 09:59 AM by rbz