L’éditeur Square Enix a annoncé les dates pour le Fan Festival 2019 dédié à Final Fantasy XIV . Le Fan Festival Européen qui se déroulera en 2019 sera l’un des trois événements mondiaux entièrement dédiés à Final Fantasy XIV. Trois villes majeures de trois pays différents l’accueilleront : Las Vegas, Paris et Tokyo. On y trouvera plusieurs annonces inédites, des panels avec les équipes de développement, des activités « in-game », de nombreux produits dérivés, goodies ainsi que l’opportunité de jouer ensemble à la fois au jeu comme aux activités sur place… Le Fan Festival 2019 dédié à Final Fantasy XIV se déroulera à “La Grande Halle de La Villette” à Paris les 2 et 3 Février 2019.

posted the 05/17/2018 at 09:45 AM by linfotoutcourt