Voici des Rumeurs autour du prochain jeu Pokemon à paraitre sur Nintendo Switch :Il y aurait de nombreux nouveaux Pokemons, pour la plupart des évoultions d'anciens Pokemon, et des nouvelles Formes régionales pour les Pokemon non issus de Kanto.A la place d'avoir des nouveaux Starters, Game Freak aurait préféré mettre Pikachu et Evoli. Pikachu pourrait évouler en Gorochu et Evoli aurait une évolution de type Normal.Tous les Pokemon pourraient vont suivre. Capturer des Pokemon se ferait de la même manière que les anciens, avec des éléments inspirés de Pokemon GO. En effet, en mode portable, il serait possible d'utiliser l'écran tactile et en mode console, la fonction motion des Joy-Con.Enfin, il serait possible de récupérer les Pokemon capturés dans Pokemon GO via la Pokemon Bank...Source : https://www.nintendo.es/Miscelaneo/17-01-2018-1328637.html?utm_medium=social&utm_source=facebook&utm_campaign=170118|w3