hello Gamekyo!Je voudrais changer ma manette PS4 car ergonomiquement elle ne me va pas du tout, au bout d'une heure ou plus, selon le jeu, ça devient douloureux ( j'ai un petit souci de santé au niveaux des mains) du coup j'ai pensé à un adaptateur Xbox One comme j'ai beaucoup moins de soucis avec, mais j'aime bien les fonctionnalités de la manette PS4 (pad, lumière, son, etc...) je trouve que ça apporte un plus vraiment sympaDes models à me conseiller svp qui garde les mêmes atouts?merci d'avance