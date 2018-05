Voici une Information concernant le jeu Hyrule Warriors : Definitive Edition :Voici les notes obtenues par cette version :- Switch Player : 90/100- Nintendo Insider : 90/100- Cubed3 : 90/100- Shacknews : 90/100- Areajugones : 85/100- COGconnected : 85/100- God is a Geek : 85/100- Nintendo Enthusiast : 85/100- NintendoWorldReport : 85/100- GamesBeat : 84/100- Nintenderos : 84/100- Multiplayer.it : 83/100- IGN Spain : 82100- DualShockers : 80/100- USgamer : 80/100- Eurogamer Italy : 80/100- Hobby Consolas : 80/100- Trusted Reviews : 80/100- Nintendo Life : 80/100- Meristation : 75/100- Everyeye.it : 72/100- FANDOM : 70/100- SpazioGames : 70/100- We Got This Covered : 50/100- Metro GameCentral : 40/100Et le Test Gamekult :Et pour finir, sa moyenne Metacritic actuelle :Il fait mieux que ces deux prédécesseurs :Pour rappel, cette version sortira ce vendredi…Source : https://www.gamekult.com/jeux/hyrule-warriors-3050481061/test-switch.html