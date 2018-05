J'ai lâché un test de Mario et Luigi Dream Team Bros. L'autre jour.V'la t'y pas qu'on me propose ce deal merveilleux.Il s'agit de Paper Jam et de Superstar Saga en bundle pour 45 balles.Il s'agit d'écouler Paper Jam manifestement, car il y a une bonne dizaines de deals dans ce genre sur le site de CDiscount.Attention à ce site ar ils sont connus pour vous faire de la vente forcée avec des pièges à loups à chaque clic.Faites attention si on vous propose une réduction ou un remboursement, dites toujours non : il s'agit de souscrire à un abonnement premium sans aucune valeur.Bon, faut vouloir bouffer du Mario & Luigi, mais m'étant séparé de l'excellentissime Superstar Saga pour plus cher que ça, je fais pas une mauvaise opération disons.C'est l'époque pour collecter les jeux 3DS. Ils sont pas cher et certains deviennent déjà rares.