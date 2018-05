Voila en ce moment je suis à fond sur les reportages sur les crimes etc... ouai je sais pas pourquoi, mais je regarde surtout le fonctionnement de la justice, et je doit dire que je suis assez choquer pour ce fdp, le gars avait commis plusieurs délit assez grave dans le passé (4 il me semble), donc plusieurs fois en prison, mais rien, ont le relâche normal, 4 fois qui récidive mais rien putain, c'est quoi cette merde?



ça me rappel un peu le cas de ce qui sais passé ce week-end à paris pas trop loin de chez moi, le gars au couteau qui était fiché S, mais il est dans la nature, c'est quoi le projet en réalité?