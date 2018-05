Crash Bandicoot N. Sane Trilogy Votre marsupial préféré, Crash Bandicoot, est de retour ! Il est re-boosté, surexcité, et prêt à se déchaîner dans la collection de jeux N. Sane Trilogy ! Redécouvrez Crash Bandicoot comme jamais auparavant. Tournez, sautez, wumpez et recommencez pour surmonter des défis épiques et vivre des aventures extraordinaires dans les trois premiers jeux de la série : Crash Bandicoot, Crash Bandicoot 2: Cortex Strikes Back et Crash Bandicoot: Warped. Retrouvez Crash remasterisé en HD et préparez-vous, ça va WUMPER ! Crash Bandicoot Le Dr Neo Cortex a un plan pour s'emparer du monde et il veut pour cela créer une armée d'animaux génétiquement modifiés pour le servir. Pour former son armée, Cortex enlève tous les animaux qu'il trouve, et la fiancée de Crash Bandicoot fait partie de ses victimes… Prenez le contrôle de Crash et courez, sautez et tourbillonnez dans 30 niveaux d'action intense, sur trois îles australiennes différentes. Vous seul pouvez aider Crash à sauver les animaux, libérer sa douce, et déjouer les plans de Cortex. Crash Bandicoot 2: Cortex Strikes Back Le maléfique Dr Neo Cortex est de retour... Mais cette fois il veut sauver le monde ? Et il demande de l'aide à son pire ennemi, Crash Bandicoot ? Serait-ce un nouveau plan machiavélique pour forcer Crash à participer à la nouvelle expérience de Cortex ? Crash pourra-t-il à nouveau l'emporter ou deviendra-t-il un serviteur décérébré de Cortex ? De plus grands décors en 3D, de toutes nouvelles animations et de nombreux personnages colorés : retrouvez notre héros, Crash, qui fait du patin à glace, du rodéo sur un ours polaire et qui utilise un réacteur dorsal dans ses nouvelles aventures. Crash Bandicoot 2: Cortex Strikes Back – cette fois, il n'est pas là pour plaisanter ! Crash Bandicoot Warped Oh oui... Il est de retour... Et il est prêt pour une toute nouvelle aventure de voyage dans le temps ! Toujours plus d'action : plongée sous-marine, sur une moto, à cheval sur un bébé T-Rex, aux commandes d'un avion ! Jouez Coco ! Galopez sur un tigre le long de la Grande Muraille de Chine ! Éclatez-vous sur un jet-ski ! Donnez libre cours à votre créativité avec la Super charge, la Super glissade, le Double-saut, le Tourbillon tornade et le Bazooka à guidage laser ! Découvrez de nouveaux ennemis : Uka Uka, N. Tropy, Dingodile et célébrez le retour de N. Gin et de Tiny. Plus d'action. Plus de fun. Plus d'énigmes et de niveaux secrets. Rien ne peut arrêter Crash !

