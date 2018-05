Par le biais d'un communiqué, Deep Silver et 4A Games ont commenté cette décision. L'occasion d'apprendre que du gameplay du jeu sera montré à l'E3 2018 : "le développement de Metro Exodus avance bien. Nous sommes tous vraiment excités par ce que nous pouvons actuellement voir. Nous vérifions constamment les progrès du jeu, afin de nous assurer que nous offrirons un produit que les joueurs et les fans de la série Metro méritent, tout en gardant un œil sur les annonces des produits concurrents. Nous voulons que vous puissiez tous vivre une expérience unique avec le jeu Metro le plus ambitieux à ce jour et nous avons donc pris la décision de décaler la date de sortie au premier trimestre 2019. Sachez que vous apprécierez davantage l’expérience de jeu, grâce aux résultats que ce temps de développement supplémentaire (et la nouvelle date de sortie) apporteront. Nous en profitons également pour confirmer que nous vous dévoilerons à l'E3, en juin, un tout nouveau gameplay issu d'un environnement de jeu inédit !''