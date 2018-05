Voici une Rumeur concernant la Conférence E3 20018 de Nintendo :Que serait l'E3 sans ces fameuses listes? Voici ce que serait donc le programme pour la Conférence Nintendo au prochain E3 :On retiendra l'annonce de Dragon Ball FighterZ sur Switch, du nouveau Punch-Out! et du prochain F-Zero. Puis le programme TreeHouse :Et là, on retiendra surtout le retour du jeu The Legend of Zelda : Link's Awakening 3D. Bien sûr, à prendre avec des pincettes...Source : https://twitter.com/TheExceptionalD/status/996451631452643329