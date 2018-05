(le jeu était déjà sortie sur Mobile et 3DS)Katrielle et la conspiration des millionnaires DXIl pourra se jouer avec l’écran tactile mais aussi avec une manette "standard"Date de sortie : 9 Aout 2018 (Japon)

posted the 05/16/2018 at 07:27 AM by nicolasgourry