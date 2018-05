Ya 2 choses que je ne comprends pas...



Que fait Microsoft avec PGR ?

Et que fait Nintendo avec F-Zero ?



Bon il ya plein d'autres license que j'attends comme banjo et kazooie ou perfect dark, mais la ce qui me manque, c'est un jeu de caisse Arcade, fun et rapide. Car je ne m'amuse plus trop sur forza, gt, dirt, project cars etc..

Dans le style daytona, sega rally, etc, il y avait Arcade 90's d'annoncé, mais plus de nouvelles.



Je suis sur qu'un F-zero sur Switch marcherait super bien (bon sur gamecube il s'etait moyennement vendu) mais la, avec du online, du time attack etc, il se vendrait bien.

PGR5 pareil. Je pensais vraiment qu'il serait annoncé pour lancer la one X et renouveler l'image xbox, mais que dalle.



Il ya l'E3 qui arrive, alors on aura peut etre quelques surprise niveau jeux de course, le sonic racing et le starfox racing peuvent etre sympa. Un wave race ce serait cool aussi.