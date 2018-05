Voici une Information concernant le Studio PlatinumGame :Dimanche, on a appris que le Studio travaillait sur un jeu secret qui allait redéfinir le jeu d'action. Atsushi Inaba déclare que le Studio travaille également sur plusieurs jeux pas encore annoncés. Il ne peut en dire plus mais précise que des détails seront bientôt donnés...Source : https://www.gonintendo.com/stories/309101-platinumgames-working-on-several-unannounced-titles

posted the 05/16/2018 at 12:05 AM by link49