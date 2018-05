Pas tant que ça...si on en croit les rumeurs là autoursUn reboot de Pokémon Jaune en deux versions, compatibles avec Pokémon Go.on a quelques infos- 2 versions Pokémon Let's Go Pikachu et Pokémon Let's Go Évoli-Red et Blue joueraient un rôle important dans l'histoire.-Les jeux verraient le retour des Pokémon suivant leur dresseur-Les CS seraient toujours remplacées par les Pokémontures- ( voilà ce qui me fais peur à titre personnel )-De nouveaux accessoires seraient utilisables dans le jeu sur Switch et sur Pokémon Go.un screen qui aurait leaké plus tôt dans l'annéeOn voit bien un Évoli sur la tête du dresseur Graphiquement ça ressemble beaucoup à Pokémon Soleil et Pokémon Lune sur 3DSje vous laisse continuer l'article sur Pokémontrash si vous voulez en apprendre plus.