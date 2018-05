Fabriquer de la viande délicieuse, bonne pour la santé mais aussi pour la planète, telle est la mission que s’est donné Impossible Foods. L’idée est de proposer une alternative aux steaks d’origine animale, tout en restant fidèle au burger classique. Le public visé n’est donc pas seulement les végétariens et les végans, mais un public bien plus large, soucieux de manger plus sainement tout en étant plus respectueux de l’environnement.Les impacts négatifs de l’élevage sur l’environnement sont aujourd’hui bien connus. L’agriculture animale utilise 30 % de l’ensemble des terres, plus de 25 % de toutes la consommation d’eau douce de la Terre et crée autant d’émission de gaz à effet de serre que toutes les voitures, camions, trains, bateaux et avions réunis. Face à ce constat, la start-up a voulu mettre au point un burger qui a le goût de viande, tout en réduisant l’impact de sa production sur la planète.Ainsi, la fabrication de l’Impossible Burger nécessite 95 % moins de terres, 74 % moins d’eau et 87 % moins d’émission de gaz à effet de serre. De plus, il est à 100 % exempt d’hormones, d’antibiotiques et d’ingrédients artificiels.Juste BLUFFANT