Voici une Information concernant un jeu à paraitre sur Xbox One, State of Decay 2 :Le comparatif est visionnable ici :La version Xbox One X a un affichage des éléments distants plus élevé et un LoD moins agressif, de la végétation avec un feuillage plus dense et des temps de chargement plus rapides. En plus de cela, elle a des textures 4K et une résolution de rendu en 4K native, avec des ombres de qualité supérieure, entre autres. Pour rappel, le jeu sortira le 22 mai, et le 18 mai pour ceux ayant réservé l'Ultimate Edition...Source : https://www.gamepur.com/news/29023-state-decay-2-xbox-one-x-vs-xbox-one-s-improvements.html