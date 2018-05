C'est le début de la fin de la gen et les jap balance tout en transformant l'E3 2018 en Tokyo Game Show 2018 avec :-Death Standing-Left Alive-Kingdom Hearts III-FF VII REMAKE-Super Smash Bros Switch-Metroid Prime 4-Bayonetta 3-Shenmue III-New From Software-New Fumito Ueda-Megaman XI-Devil May Cry V-Daymare 1998 bon ça c'est Invaders Game mais avec la présence de Kazuhiro Aoyama (réalisateur de Resident Evil 3 : Nemesis, Satoshi Nakai (designer sur Resident Evil : Code Veronica X et Resident Evil Zero) ou encore Yoshiki Okamoto (producteur sur Resident Evil), ainsi que Kenichi Iwao (scénariste sur Resident Evil et réalisateur de Parasite Eve II. Une Dream Team de ouf pour ce jeu indépendant !-Resident Evil 2 RemakeLes Believe a 0,1% de chance :Le King du beat em all est de retour pour un challenge encore plus sanglant pour les doigts :Le retour de l'ombre légendaire...Tenchu par From SoftwareVanquish 2 , le premier est indétrônable j’imagine même pas le 2eme-Onimusha Reboot !!-Konami annonce la mission 51 en DLC de MGS V TTP