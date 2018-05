Sérieux le jeu vient de sortir dans l'indifférence la plus totale... il est si nul que ça pour que toute la presse française l'ignore?

Le jeu m'intéresse pas mal mais vu que je ne trouve aucun test je ne sais pas ce qu'il vaut... c'est complètement con.



Des joueurs charitables ici qui l'ont fait et terminé qui pourraient me donner leur avis??