salut un petit article HS car je rencontre un problème qui fait bien chier.



je suis chez Orange et j'utilise un pc portable ASSUS Bref chez moi aucun probleme de connexion.



mais quand je vais passer du temps chez ma mere qui possede une freebox, j'allume mon pc il se connecte au wifi aucun problème, quand soudain genre 30m-1h apres voila que le wifi se deco tout seul et quand je vais pour le reconnecter ca me dit : nous n'avons pas trouver de connexion blabla" obliger de redémarrer mon pc et rebelote même problème, par contre quand je connecte un cable ethernet aucun probleme.. ca me rend fou.



merci à celui qui pourra m'aider.