oué ça leak encore chez emily roger et Pixelpar , a prendre avec des pincettes les amis.(mais y'a pas mal de chance pour que ce soit véritable, selon moi)les nouveaux jeux principaux Pokémon sur Nintendo Pokémon Let's Go! Pikachu - Pokémon Let's Go! EvoliAnnoncés avant la fin du mois de Mai, les jeux se dérouleraient à Kanto avec surement une toute nouvelle vision.(non un remake) et influencé par Pokémon go( ça fais peur)