Un nouveau titre Xbox 360 arrive rétrocompatible sur votre Xbox One en ce Mardi 15/05/2018 Et pour ne pas changer (comme depuis 3 semaines) c'est un jeu EA en la personne de Fight Night Champion. Disponible à 29,99€ sur le store, c'est à dire BEAUCOUP BEAUCOUP trop cher malgré les qualités du titre.

posted the 05/15/2018 at 04:11 PM by tuni