Voici une Information concernant Nintendo :Nintendo a changé à l'approche de l'E3 2018 sa photo de couverture. Certains y voit une possible partie du roster du jeu Super Smash Bros. sur Nintendo Switch, d'autres un teasing des futurs annonces. Réponse le mois prochain...Source : https://www.facebook.com/Nintendo/photos/a.271203266297467.64637.119240841493711/1725079890909790/?type=3&theater

posted the 05/15/2018 at 02:23 PM by link49