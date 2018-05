Bonjour tout le monde.Récemment on ne fait que parler du supposéqui serait apparemment le nouveau projet de Retro Studios. Mais même si la plupart des médias comme Eurogamer et Kotaku semble confirmer ces rumeurs, moi je reste persuadé que c'est du pipeau inventé de toutes pièces et qu'en réalité on est loin, très loin de la vérité. Explications :- Pourquoi diable Nintendo déciderait-il de faire un nouveau jeu Star Fox en le confiant à une des boîtes les plus talentueses dans leur giron suite au bide critique et commercial de Star Fox Zero ?Certes, Miyamoto a dans le passé exprimé son désir de conscacrer davantage d'énergie sur des licences comme Star Fox et Pikmin ( alors que j'en rage qu'on ait toujours pas de nouvelle de Pikmin 4), mais on a vu le cas Star Fox Zero donc. Pourquoi continuer de s'accrocher à une licence viellote alors qu'une licence commeà plus besoin d'un gros coup de dépoussièrage pour être remis au goût du jour ?- Soyons honnêtes, cette rumeur pue le fake à plein nez juste à cause de trois mots : " Star Fox ", " spin-off " et " racing ". Sérieusement, ce sont trois noms qui ne collent pas du tout ensemble, surtout venant de la part de Retro.- Et puis, supposons que Star Fox Zero fut en developpement en 2013 jusqu'en 2016, et que Star Fox : Grand Prix fut en developpement quelque mois après que Retro a fini, c'est à dire en 2014. Nintendo l'aurait clairement dit qu'ils bossaient sur un jeu de course Star Fox, mais il n'était question que de Star Fox Zero. ( et encore à l'époque le jeu n'avait même pas de nom ! )C'est pour ça que je trouve l'image si-dessous bien plus crédible que les sources des leakers qui en plus de résumer tout ce qui s'est passé suivant la sortie de Tropical Freeze de Wii U ( 2014 ) à celle sur Switch ( 2018 ), donne une possible idée de ce qu'on peut vraiment s'attendre de la part de Retro ( crédit à Pixelpar )Et pendant que j'y pense, celui qui est a l'origine de la rumeur, DaasVergeben est le même qui a écrit tous ces soi-disant rumeurs sur Reddit en janvier :Sincèrement vous trouvez pas que cette histoire va finir comme un pétard mouillé ?