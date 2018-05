Oui moi aussi je fais du putaclick ....... donc sans plus attendre voici : Let's Go Pikachu et Pokémon Let's Go Evee ( Evoli )



On dirait vraiment que le Remake/Reboot 1 G se confirme , après ça m' étonnerait que ça soit ces titres la , et surtout qu' on ait pas les Légendaires sur la Jaquette .



Edit : j' ai enlevé les 2 liens et mis un autre récapitulatif .