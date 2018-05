Voici une Information autour du jeu Detroit : Become Human :On le saura le 24 mai. En effet, Metacritic précise que le notes tomberont un jour avant la sortie du titre, prévu elle pour le 25 mai donc. Le record à battre pour cette année pour une exclusivité Ps4 reste le jeu God of War. A voir s'il fera mieux, ou pas...Source : https://www.resetera.com/threads/detroit-reviews-will-be-go-live-on-may-24th.42490/