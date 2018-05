Voici une Rumeur concernant le jeu Shenmue 1 & 2 HD :Plusieurs revendeurs d'Europe de l'est listent le titre, qui sortira sur PC, Ps4 et Xbox One, avec pour date le 21 août 2018. A noter que l'un d'entre eux, Alza, avait listé le jeu Shenmue 1 & 2 HD bien avant son officialisation. Cette date permettra d'éviter les grosses sorties de septembre, si elle se confirme, évidemment...Source : http://cogconnected.com/2018/05/shenmue-ii-listed-august-release-czech-retail-sites/

posted the 05/15/2018 at 09:19 AM by link49