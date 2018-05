Nintendo a dévoilé les détails concernant le tournoi de pré-lancement prévus pour Mario Tennis Aces, en marge de sa sortie toujours fixée au 22 juin. Il sera ainsi possible de se préparer à envahir les courts de tennis dès le 25 mai, date à laquelle la démo sera téléchargeable sur l'eShop, avant de pouvoir participer à un tournoi du 1er au 3 juin, soit des matchs en 1 contre 1 en ligne à l'échelle JAP. Ces dates concernent uniquement le Japon pour le moment : rien n'a été précisé concernant l'Europe et l'Amérique du nord. Nul doute cependant que les dates seront similaires.

posted the 05/15/2018 at 07:32 AM by tsubasa23