Voici une Information concernant Nintendo :Nintendo vient d'enregistrer un grand nombre de noms, dont voici la liste :- Nintendogs- The Legendary Starfy- Sin & Punishment- Flipnote Studio- Art Style- Yoshi's Island- Pikmin- F-Zero- StarFox- Le logo Smash Bros.Reste à savoir s'il s'agit simplement de protections de marques ou de projets en cours. Il y a bien Smash Bros. qui sortira sur Nintendo Switch en fin d'année, Pikmin 4 devrait aussi être en préparation et la rumeur d'hier sur StarFox : Grand Prix laisseraient penser que Nintendo va bien sortir quelques projets de cette liste...Source : https://www.gonintendo.com/stories/309022-nintendo-grabs-trademarks-for-f-zero-pikmin-sin-punishment-s

posted the 05/15/2018 at 06:49 AM by link49