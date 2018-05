Éditeur : Nicalis

Développeur : Studio Saizensen

Genre : combat

Prévu sur PC/PS4/Switch

Date de sortie : Été 2018

Liste des 14 combattant-e-sCurly Brace (Cave Story+)Solange (Code of Princess EX)Ali (Code of Princess EX)Liongate (Code of Princess EX)Master T (Code of Princess EX)Kawase (Umihara Kawase series)Noko (Umihara Kawase series)Emiko (Umihara Kawase series)Lina (all-new character)Helen (all-new character)Gunvolt (Azure Striker Gunvolt)Quote (Cave Story+)Isaac (The Binding of Isaac)Shovel Knight (Shovel Knight)