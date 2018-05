" Mon passé de danseur a été bénéfique pour rentrer dans le personnage [de Death Stranding]. J’ai fait dix ans de ballet avant d’être acteur et cette expérience m’a permis de trouver les mouvements adéquats. C’est un exercice différent du cinéma même si au final on injecte des émotions pour donner de la vie. »

“When I 1st used the digital edit machine 25 yrs ago, the uncompressed wasn’t affordable & took for hours just to wipe A to B role as temp render. Renting out the studio w/uncompressed edit machine & operator was the only choice. Today you can do real time edit 4K footage at home.”

A moins d'un mois de l'E3 , l'heure n'est plus à la surprise ! Hideo Kojima est son équipe seront sur le showfloor cette année pour une grosse présentation de Death Stranding aux côtés des autres grosse production Sony.Mads Mikkelsen de sont côté, nous confie la difficulté d'être dans la peau de son personnage :Quelques mots donc pour nous faire patienté sur le prochain gros trailer et autres vidéo démonstratif .... et quand n'est t'il de Kojima ? Le "Boss" nous partage sa cultisme séquence de montage :