Voici ce que j'ai moi listé en me basant sur les articles Gamekyo qui relaient innocemment les conneries plus ou moins grosses de ces derniers jours, m'enfin tant qu'on en sait rien j'appelle ça connerie.Est-ce que j'ai raté une connerie sur l'E3 concernant Nintendo ? Je veux dire, de ces derniers jours ? Si oui merci de la préciser en commentaire. Je ne compte pas les ""leak"" qui datent de décembre/mars, je pense que des jeux comme Bayonetta 3 ce sont des valeurs de parie sûres (sans êtres des garanties absolues).Je compte me faire une liste, que je vous partage donc, voilà comme ça à l'E3 je me prendrais des bonnes barres en relisant tout ça. Soit des barres de rire à l'infini, soit des barres dans le cul comme ça je ferais une vidéo expliquant le problème de toutes ces conneries, si je n'ai pas la flemme de la faire non plus (car un francophone ne va pas changer grand chose, quand tu es quelqu'un de normalement constitué faisant face à cette tronche ou à celle-ci pas besoin de faire une vidéo expliquant que t'es du bon coté de la barre).------------------------------- Retro Studios sur Star Fox Grand Prix, mélange de Diddy Kong Racing (sur Nintendo 64) et de la franchise F-Zero (courses futuristes).Source : https://www.reddit.com/r/starfox/comments/8icu31/since_the_fox_is_already_out_of_its_hole_thanks/Commentaire personnel pré-E3 : Ok pourquoi pas, rien de contradictoire rien de surprenant. Bon ça sort de l'habitude mais ça reste anecdotique car le "nouveau Diddy Kong Racing" ainsi que "Retro Studios travaille sur la franchise Star Fox" ne sont pas nouveaux dans les rumeurs.------------------------------- Game Freak sur un reboot de Pokémon, plus précisément de nouvelles versions Rouge, Bleu et/ou Verte.Source : https://www.reddit.com/r/NintendoSwitch/comments/8fnbn4/nintendaan_shares_some_tidbits_about_pokémon/Commentaire personnel pré-E3 : Ok, ça sort de nulle part, du jour au lendement, basé sur une citation présente dans Ultra Soleil / Ultra Lune, tout ça parce qu'il y a une hype sur la 1G. Ça me sort par les yeux.------------------------------- Namco-Bandai est le développeur de Super Smash Bros (Nintendo Switch)Source : https://www.resetera.com/threads/rumor-bandai-namco-co-developer-of-smash-for-switch.41515/Commentaire personnel pré-E3 : Ça reste logique. Ils sont les développeurs du précédent opus, avec Sora ils ont fait du bon boulot sur une version Wii U de qualité. C'est la rumeur de niveau basique, c'est très anecdotique.------------------------------- Nintendo Switch Online pour le 24 septembre- La Console Virtuelle est remplacé par le Nintendo Classics, avec des jeux moins chers et les jeux NES et GBA lancé en aout, les jeux SNES et N64 en fin 2018 / début 2019.- La vidéo de Nintendo durera 36 minutes, focus sur les jeux Nintendo Switch et les jeux 3DS dévoilé sur le livestream Nintendo Treehouse.- Fire Emblem: Lustrous Daybreak (lol) pour fin 2018.- Yoshi: Flipped Around (lol²) pour aout 2018.- Le prochain jeu Paper Mario ne serait pas développé par Intelligent System (why not… Mais on s’en fout).- DLC Super Mario Odyssey avec Wario et Waluigi (lolilol).- Amiibo Crash Bandicoot.- Le mode Battle Royal de Call of Duty : Black Ops 4 sera disponible en cross-play.- Contenu exclusif pour Super Sonic Racing.- Metroid Prime 4 (trailer).- Pokémon sur Nintendo Switch aura des graphismes entre les opus 3DS et Pokken Tournament (lol).- Five Night at Freddy’s pour automne 2018.- Super Smash Bros : Captain Toad, Crash Bandicoot et Spyro jouables.- Super Smash Bros : Les Ice Climbers dévoilés lors du live Nintendo Treehouse.Source : https://www.resetera.com/threads/pokémon-for-nintendo-switch-speculation-thread-2-what-defines-a-new-thread.38175/page-74#post-7653981Commentaire personnel pré-E3 : Ça pue le bullshit. Les noms de Fire Emblem: Lustrous Daybreak, Yoshi: Flipped Around ainsi que Captain Toad, Crash Bandicoot et Spyro dans Super Smash Bros, je donne la note de/ 20.------------------------------- Metroid Prime Trilogy sur Nintendo SwitchSource : https://twitter.com/Marcus_Sellars/status/996060640128184320?s=19Commentaire personnel pré-E3 : Ce n'est pas nouveau, mais ce n'est pas non plus courant comme rumeur-leak, en plus c'est Marcus Sellars : c'est la rumeur typique de l'opportuniste. Si c'est vrai : "vous avez vu ? J'ai raison", si c'est pas vrai "bon bah ça arrivera un jour, vous savez les jeux blablabla c'est jamais défini blablabla les choses peuvent changer" (technique de ramage de Julien Chièze).