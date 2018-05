Voici une Information concernant le jeu Persona 5 :Le 01 décembre 2017, Atlus annonçait avoir vendu 2 millions de son jeu Persona 5 dans le monde. Aujourd’hui, on apprend dans le dernier bilan financier de SEGA que Atlus a livré 2.2 millions d’exemplaires de son jeu, soit 200 000 de plus donc en 6 mois environ…Source : https://gematsu.com/2018/05/persona-5-worldwide-shipments-top-2-2-million

posted the 05/14/2018 at 08:33 PM by link49