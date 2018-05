Alors qu'il incarnait un peu le renouveau du jeu scénarisé il y a quelques années, le studio Telltale Games semble avoir perdu un peu de sa superbe ces derniers mois. Entre critiques acerbes et licenciements, la compagnie parvient tout de même à nous proposer du nouveau avec Batman : The Enemy Within.



Cette nouvelle aventure de l'homme chauve-souris serait-elle également prévue sur Nintendo Switch ? C'est ce que laisse très fortement penser une fiche récemment créée par l'USK, l'agence responsable de la classification chez nos voisins allemands. Celle-ci présente en effet le titre sur Switch, avec un âge conseillé de 16 ans. Évidemment, il faudra attendre une annonce de Telltale pour en avoir le coeur net, même s'il serait étonnant que l'USK commette une telle erreur...