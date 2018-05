Jeux Video

Et c’est pas terrible tout çaYakuza Kiwami je parle. Pas terminé, j’ai dû arrêter me semble au chapitre 5, ce qui est pas mal pour en voir beaucoup (dont les activités annexes) mais aucun courage d’aller plus loin : j’ai abandonné car je me fais chier.On va ptéte me dire que y a du très lourd qui arrive ensuite coté scénario mais c’est pas le problème puisque sur ce point, j’ai rien à reprocher au jeu : scénario, mise en scène des cinématiques, doublage JP, charisme des persos… Tout cela, c’est du bijou.Mais le reste merdeJ’vais être dur mais quand tu joues à Yakuza, t’as vraiment l’impression de jouer à un jeu japonais, mais dans le mauvais sens du terme. Alors je sais que c’est un remake tiré d’un jeu PS2 mais c’est justement un « remake ». Et tout est putain de daté.- J’ai trouvé les combats à chier, digne d’un vieux beat’ 3D très moisi (les finish sont bien percutants par contre).- L’exploration mal foutu, blindée de temps de chargement pour rien, et jonché de barrières invisibles…- Le héros qui évolue avec un balais dans le cul. C’est fou de voir aussi peu d’étapes d’animations dans les déplacements, on dirait un J-RPG.- En parlant de J-RPG, t’as tellement de combat dans la « ville » (minuscule) que se promener revient à explorer la grotte d’un Final Fantasy 3 sur Nes.Je comprends que ça puisse plaire car y a des bons arguments.Mais même moi, pourtant bon public, j’adhère vraiment pas à ce style ultra vieillot.Par curiosité, c’est comment les suivants ?Particulièrement le 0 (vu que si le courage revient et que je le termine, ce sera celui-là qui suivra).