Bandai Namco vient de crée une nouvelle branche spécialisé dans le Netcode nommé "Bandai Namco Network Services" et qui sera lancer dés le 1 er Octobre prochain, et y recrute de gens talentueux dans le domaine de online, le tout évidemment pour améliorer l'experience online de leurs jeux, on connais pas les détails donc à savoir si les jeux déja dispo tel que Tekken 7, Dragon Ball Fighters ou les jeux Naruto vont y profiter, ou ça sera uniquement les jeux sortant dans le future, avec Soul Calibur 6 qui devrait en profiter aussi si dispo aprés cette feature.D'autres firmes devraient aussi en profiter tel que Capcom, étant donné que la firme avait annoncé un partenariat dans le genre avec Bandai Namco.