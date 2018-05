Voici des Images du jeu Days Gone :Elles sont apparues dans le dernier article de GameInformaer, illustrant le fait que le jeu diffère des autres open-world. Pour rappel, le jeu sortira l’année prochaine, exclusivement sur Ps4…Source : http://www.gameinformer.com/b/features/archive/2018/05/14/five-ways-days-gone-differs-from-other-open-world-games.aspx

