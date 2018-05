C'est officiel le Studio de Cliff ferme ces porte des aujourd’hui. Boss key n'est plus. Via twitter on apprend que les échec de Lawbreaker et Radical heights ont été fatal au studio.Cliff lui va quitter un moment la scène du jeu, même s'il annonce y revenir a coup sur, via twitter encore on apprend que pas mal des 65 employés du studio on déja retrouver quelques chose. (tant mieux...)Dommage lawbreaker était vraiment tres bon....Le communiquer en anglais.