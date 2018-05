Voici le Top France allant du 30 avril au 06 mai 2018 d’après Gfk-SELL :Le jeu Donkey Kong Country : Tropical Freeze sur Nintendo Switch fait son entrée dans les différents classements, God of War est présent dans les classements, Nintendo Labo y est toujours présent, Far Cry 5 reste stable dans les différents classements, Mario Kart 8 Deluxe perd une place dans le classement Nintendo Switch et reste stable dans le classement général, et Detective Pikachu, Pokemon Ultra Sun et Pokemon Ultra Moon restent stables dans le classement 3DS…Source : http://www.sell.fr/