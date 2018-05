Les contes des 1001 tutos.

"Super Star Saga"

Je te tiens, tu me tiens, par la zigouneeetteu.

Remets-en une tranche, Etoile d'Or, on n'a pas compris que les badges sont dans le menu Badges, ni ce qu'est l'équipement dans un RPG...

Un jeu sur rails. (/snif).

"Voyage au Centre de Bowser"

"Mario et Luigi Superstar Saga"

Sous le pavé, la plage.



Avez-vous remarqué que cette gen, les jeux Nintendo sont devenus des tutoriels de 20 heures de long ? Prenons un cas particuler.C'est incroyable. Je me suis mis à la 3DS pour voir ce que j'avais raté. J'en suis à 6 heures de jeu danset je suis face à une simulation de tenage de bite. Mais QUEL CONTRASTE avecet son univers intéressant, sa mappemonde interconnectée à la Zelda, ses puzzle retors et les situations, enemis et personnages délirants ! Ici, rien de tout ça. C'est nul. J'espère avoir un peu plus de substance dans les 6 prochaines heures mais là je désespère.Pas UN MOMENT on ne vous laisse tranquille.Mention spéciale à Papi Champi pendant les combats.Voulez-vous un tuto ? Non. Vraiment ? Non. Vous êtes sûr ? Non. Oh, très bien, je vois, vous êtes un monsieur je-sais-tout. MAIS JE VAIS VOUS EXPLIQUER QUAND MÊME.Et sa variante : Ah, donc vous savez déjà que bla bla bla... [déroule le tuto quand même].Chippy (ou Etoile d'Or en VF apparemment). Vous bloque pour vous forcer à des visites guidées des menus. Pour TOUT, TOUT LE TEMPS.Un nouvel accessoire ? Tuto. Un nouveau badge ? Tuto.Une nouvelle mécanique de jeu ? Encore un tuto, alors que la réponse est évidente. Bien sûr, les niveaux sont courts et inintéressants, des couloirs en ligne droite avec des ennemis pas agressifs pour un sou, et toujours les mêmes.Alors, on enchaîne les passages tuto relous.Jusque dans les magasins on vous propose de vous répéter les tutos. Dès qu'on trouve une nouvelle attaque, tuto. Dès qu'on trouve un objet, pause de 3 écrans de long pour vous expliquer qu'il en faut 10 et combien vous en avez et bla bla bla bla bla.Et ça, c'est pas le pire. Non, le pire c'est que dessous, y a rien. Les environnements sont vides, le level design inintéressant.Les combats sont clairement le point fort du jeu et ce qui a été mis en avant dans les trailers. Mais ils sont répétitifs. Et les badges les rendent trop faciles.Le jeu est hyperfacile. C'est juste hallucinant. Par contre derrière ça, on a des boss sur lesquels ça coince. Mention spéciale à Bowser qui vous éclate. Et je parle en particulier de la poursuite en 3D avec Bowser en boule qui décide ou pas de changer de trajectoire au dernier moment pour vous écraser. Au final, on passe grâce aux continues (encore un tenage de bite) parce que cette fois, le jeu n'a pas cheaté avec une mort subite inévitable. Bref. Wow.Ce Mario Et Luigi 4 se compose de niveaux-boyaux, comme dans le. Par là, on entend que le level design consiste en un estomac de vache, des pièces rondes et vides reliées entre elles par des boyaux et avec plus ou moins de merde dedans.C'était déjà le cas avec "Partners In Time" sur DS, la série ayant complètement abandonné toute ambition de level design cohérent pour au contraire compter sur des téléportations à l'aide de tuyaux placés pour ne jamais être coincés en fin de parcours, et au diable la cohérence. Mais là, c'est encore plus simpliste. Il n'y a pas de puzzles, ou alors il va falloir s'armer de patience. Problème, après 6 heures de cette gadoue, je n'en ai plus.Bref, pas de puzzle-plateforming digne de ce nom, juste des pièces vides avec deux ou trois endroits surélevés avec un bloc ? au milieu. Ouééé... alors queest un exemple du genre.Là où le jeu brille, c'est dans ses mini-jeux intégré au flux des cinématiques. C'est vraiment intéressant. J'adore aussi l'apport de la 3D dans les combats et leur design général. C'est simple et c'est agréable et ça sert le gameplay, vraiment.On ne tombe pas dans les travers de "Partners in Time" et ses combats à double écrans difficiles à appréhender à cause de la charnière de la DS qui faisait angle mort, en plus du gameplay à quatre boutons au lieu de deux.Je n'ai pas non plus vu de combats à plusieurs niveaux comme dans "Voyage au Centre de Bowser". Qui pouvaient traîner en longueur.C'est une licence qui a du charme et qui même bâclée et massacrée comme elle semble l'être sur 3DS, n'a pas dit son dernier mot avec 2 jeux originaux et 2 remakes GBA/DS. Notez comme ils ont sauté "Partners in Time", clairement le pire des trois premiers jeux.On saluera aussi le retour des MP (ici appelés BP), au lieu d'avoir des attaques infinies en les basant sur des items.Le temps me dira si ce jeu n'est pas une bouse. Mais toutes ses qualités sont étouffées dans la forme.Et c'est pareil avec Picross 3D Round 2 que je viens de commencer. 5 heures de tuto INUTIL.Pourquoi Nintendo vient nous dire qu'ils enlèvent le post-game de Emeraude dans le remake de Rubis-Saphir au lieu d'ajouter du contenu comme ce serait normal, en nous disant que de toute façon les joueurs ont autre chose à foutre, pour ensuite nous tenir la jambe avec des tutos de merde et des dialogues niaiseux même pas intéressants ?C'était pareil dans Pokémon Sun/Moon. C'est pareil dans tous les jeux Nintendo aujourd'hui on dirait.Zelda BotW a marché PARCE QUE on nous lâchait la nouille et on nous laissait découvrir. Nintendo, vous pouvez au moins faire de bons jeux, quitte à nous saouler avec des tutos pour nous expliquer pourquoi nous sommes censé apprécier tel ou tel passage ?