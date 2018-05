Voici une Rumeur concernant la Nintendo Switch :Il semblerait que Retro Studios travaille sur un spin-off issu de la Saga Star Fox. Ce jeu de course se nommerait Star Fox : Grand Prix. Le jeu serait un mixte entre F-Zero et Diddy Kong Racing. Enfin, il y aurait des boss à affronter, des missions à accomplir et un monde central dédié. Réponse peut-être durant le prochain E3...Source : https://www.gonintendo.com/stories/308975-rumor-retro-studios-working-on-star-fox-grand-prix-for-nintend