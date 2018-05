La Fox annule Lucifer et la CW renouvelle iZombieAsh Vs Evil dead puis Lucifer, décidément 2018 ça pue la merde.La fox annule aussi la série L'exorciste et Brooklyn Nine nine.NBC décide de sauver «Brooklyn nine-nine» la saison 6 est finalement prévue.Quel choc et quel incompréhension pour tout le monde... Joe Henderson, l'un des scénaristes de la série a immédiatement réagi suite à cette annonce et a demandé aux fans de faire du bruit. Il a prévenu, le Season Finale de la saison 3 de Lucifer va se terminer sur un énorme cliffhanger qui laissera tous les fans sur leur faim. Quel dommage. Par ailleurs, la star de Lucifer, Tom Ellis a partagé son émotion sur son compte Twitter : "Ce fut l'expérience la plus incroyable de ma vie, ces 3 dernières années en jouant à Lucifer et en tombant amoureux de vous, les fans. Cela me remplit d'une grande tristesse de confirmer les rumeurs qui circulent actuellement. La Fox a en effet annulé Lucifer. Je suis tellement désolé les gars.". Nous avons encore du mal à réaliser et à comprendre la décision du network. En tout cas, Lucifer méritait réellement une saison 4, au moins pour terminer cette aventure en beauté et mettre un véritable point final à la série.