Bonjour à tous, bah tout est dans le titre.



Vous en pensez quoi de l'orientation choisi, je veux dire, dans le 1er on avait un truc quand même un poil plus sérieux.. Après on a pas vu le trailer encore mais perso j'aime pas trop l'orientation que ça prend :/ leur délire d'espèces de Punk Rose post apo, ça fait un peu wesh wesh apocalyptique. Je précise que j'ai bien apprécié le 1er épisode malgré une fin toute pourrie mais ça je pense que tout le monde est d'accord pour le dire.



Bref on s'oriente clairement vers un truc un peu plus déjanté a la Borderland, j'attend de voir mais je suis pas trop convaincu de leur délire.



Vous en pensez quoi vous ?