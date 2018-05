Depuis Reddit, relayé par ResetEra. ça manque de sources vérifiables pour le moment donc ce sera sur ce blog. - MS. Marvel aura un rôle important dans le jeu. - Ce n'est pas un jeu à service façon Destiny. - Projet très ambitieux. - Le hub central sera un Hellicarrier écrasé. On pourra de là sélectionner plusieurs zones à atteindre, dont AIM Island. - Chaque personnage aura son propre arbre de compétences et style de jeu (Iron Man pourra évidemment voler, Hawkeye aura son arc et un système de couverture à la Gears) - Le multi se présentera comme du coop, autant pour la campagne que pour des modes en ligne spécifique (raid ?). Pas de PVP prévu pour le moment. - Le online s'étoffera avec le temps mais les développeurs n'ont pas pour plan de s'attarder dessus des années comme c'est le cas de jeux à service. - Il y aura des DLC solo pour des histoires annexes (la campagne étant elle-même un arc complet jugé assez long). - Sans surprise, s'il y aura bien de nombreux persos, il ne faudra pas compter sur les Gardiens de la Galaxie (qui auront leur propre jeu).

posted the 05/14/2018 at 08:03 AM by shanks